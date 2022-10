Opera arte ambientale Marshy di Tibaldi, vincitore Premio Casoli

(ANSA) - CASTELFIDARDO (ANCONA), 02 OTT - Inaugurata dalla Fondazione Ermanno Casoli nella sede di Emf-Fime a Castelfidardo (Ancona), Marshy, opera d'arte ambientale site-specific permanente ideata da Eugenio Tibaldi, vincitore della XX edizione del Premio Ermanno Casoli 2022, uno dei più importanti riconoscimenti nel campo dell'arte contemporanea in Italia, voluto da Elica, multinazionale leader nel settore delle cappe aspiranti. Si tratta di uno specchio d'acqua di forma circolare del diametro di 12 metri, con tre passerelle che indicano tre direzioni nello spazio e si riferiscono ad altrettante componenti, individuate dall'artista, come caratteristiche del territorio in esame: la natura, la storia e l'industria. Emerge dall'acqua una vegetazione caratteristica di un ambiente palustre: arbusti, bambù, fiori, popolata da una colonia di 200 volatili, il tutto costruito interamente attraverso il riutilizzo degli scarti della produzione aziendale. Completa l'installazione un inserto sonoro che richiama alla mente il canto degli uccelli, ideato dall'artista con il musicista Andrea Naspi e realizzato con la fisarmonica grazie alla collaborazione con la storica azienda di Castelfidardo Pigini Fisarmoniche. "Il premio Ermanno Casoli ha una lunga tradizione e in vent'anni ha rappresentato la trasformazione culturale e del fare impresa mettendo in contatto arte e innovazione", il commento del presidente di Elica, Francesco Casoli. (ANSA).