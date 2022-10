Foto disperazione anziana per roghi boschi in Grecia vince Sipa

(ANSA) - SIENA, 01 OTT - E' del fotografo greco Konstantinos Tsakalidis lo scatto vincitore assoluto del Sipa, Siena international photo awards 2022: si intitola 'Woman from Evia' e coglie la disperazione di Kritsiopi Panayiota, 81 anni, nel momento in cui le fiamme si stanno avvicinando alla sua casa sull'isola di Evia durante i gravi incendi boschivi che hanno colpito il Paese nell'estate 2021. L'anno scorso Sipa aveva premiato 'Hardship of Life' del turco Mehmet Aslan, scatto divenuto simbolo del dramma siriano con ritratti il piccolo Mustafa e suo padre senza arti, poi arrivati in Italia per una nuova vita. Il vincitore assoluto del concorso e quelli delle altre 12 categorie del Sipa sono stati annunciati oggi, durante la cerimonia al Teatro dei Rinnovati che ha aperto il festival Siena Awards. L'immagine di Konstantinos Tsakalidis sarà in mostra a Siena fino al 20 novembre, insieme alle foto vincitrici delle altre sezione Sipa, del Creative photo awards e del Drone photo awards e alle altre mostre.

Tra gli altri 12 vincitori del Sipa 'Smokey Coat' in arrivo da New York, del tedesco Michael Kowalczyk; 'Work' scattata a Pabna, in un porto fluviale del Bangladesh, dal bengalese Rahat Bin Mustafiz; 'Angelina Jolie and Bees' di Dan Winters; 'Way to Hell' della tedesca Nadine Galandi, scatto in Islanda sull'eruzione vulcanica; 'Mother, Tender Love' dell'israeliano Amos Nachoum, dedicato agli orsi polari; 'Joker Smile', da Dubai, del giordano Muhammad Almasri; 'Finding Nemo' del brasiliano Jonne Roriz, che ritrae un piccolo pesce e la nuotatrice Ana Marcela Cunha; 'High Hopes' dell'italiano Fabrizio Maffei su volontari che soccorrono in mare un profugo; lo scatto dello spagnolo Francisco Javier Murcia Requena che ritrae un giovane cavalluccio marino mentre 'abbraccia' una piuma di gabbiano; 'Kiss Me' dell'indonesiano Raffael Gunawan che fotografa lo sguardo triste di una ragazza mentre posa come modella per uno shooting; il progetto 'Urban and Wild' del canadese Peter Mather sulle volpi di Whitehorse; il video 'Shaba' della statunitense Ami Vitale sulla storia del primo elefante matriarca del Reteti Elephant Sanctuary. (ANSA).