Restauri al bastione del fortino di Forte dei Marmi

(ANSA) - FORTE DEI MARMI (LUCCA), 29 SET - Al via il restauro conservativo del bastione del Forte Lorenese, monumento simbolo di Forte dei Marmi (Lucca). Già allo studio, spiega il Comune in una nota, il progetto per il secondo intervento sulle facciate.

Il restauro, si spiega, ha avuto inizio con le opere di allestimento del cantiere, posa della recinzione e impalcature.

I lavori, che inizieranno il 3 ottobre, avranno una durata di circa due mesi, costo circa 57mila euro. Dall'analisi delle superfici esterne è emerso degrado chimico, innescato da reazioni tra materiale e agenti atmosferici, agenti inquinanti o contaminanti l'atmosfera e dalla presenza di acqua in altro modo assorbita dal materiale e di tipo fisico-meccanico, da ricondurre a eventi termici, anche accompagnati da trasferimenti d'acqua, all'assorbimento di energia radiante, ad azione eoliche di abrasione e asportazione di materiale e dall'azione degli aerosol marini.

Per il sindaco Bruno Murzi, l'avvio dei lavori "è un primo intervento importante che fa parte del progetto complessivo del restyling completo del centro. Per quanto concerne il Fortino, tecnici sono già al lavoro per la progettazione del secondo intervento riguardante il restauro delle facciate, per poi avviare l'iter autorizzativo e iniziare le opere quanto prima.

Il nostro Fortino ha un grandissimo valore oltreché storico, culturale ed artistico, si pensi recentemente alla mostra di Fattori, un'esposizione di altissimo livello tutt'ora in corso che ha ricevuto critiche e consensi positivi da ogni dove".

