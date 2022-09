Al Paff i fumetti di Will Eisner, 180 originali in mostra

(ANSA) - PORDENONE, 29 SET - Il Paff! - Palazzo Arti Fumetto Friuli apre le porte alla nuova esposizione 'The Spirit of Will Eisner', che si terrà dal 7 ottobre al 26 febbraio 2023 a Palazzo Galvani, a Pordenone, in collaborazione con 9ème Art Références di Parigi. Saranno esposti 180 originali, tra tavole definitive e schizzi, e 126 pubblicazioni d'epoca. Il fumettista e imprenditore americano William Erwin Eisner è stato uno dei più grandi artisti della storia del fumetto, ricorda una nota. Appassionato studioso del linguaggio, da lui ribattezzato "arte sequenziale", ha sviluppato fin da subito una tecnica espressionistica che, attraverso inquadrature e giochi di ombre, punta a creare la massima emozione della narrazione disegnata. Il personaggio per cui è salito alla ribalta ed è maggiormente noto è The Spirit (Denny Colt), investigatore privato dato per morto. La mostra sarà allestita in varie sale divise per "argomento", che raccontano, attraverso le immagini, la storia del fumetto e la sua evoluzione: dallo 'Spirito del thriller', con una breve introduzione della panoramica dell'industria del fumetto alla fine degli anni Trenta negli Stati Uniti, allo 'Spirito creativo' delle tecniche narrative e artistiche nelle principali opere di Eisner, fino allo 'Spirito ispiratore' del fumettista per la nuova generazione di artisti. (ANSA).