Milano Art week, le periferie al centro del dibattito urbano

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Cosa si può imparare dalle aree marginali? Cosa ci si aspetta dalla casa? Esiste un nuovo modo di concepire l'housing sociale? Quali sono i confini del centro? I quartieri sono isole o sono piuttosto strati tematici? E ancora. Come si può costruire un'infrastruttura sociale solida in grado di penetrare in ogni quartiere? Possono le scuole esserne la nuova base? Queste alcune delle domande che guideranno l'edizione 2022-2023 di Milano Arch Week 2022-2023, Waiting for Peripheries.

Sono infatti proprio le periferie il tema della quinta edizione della manifestazione - presentata oggi - dedicata all'architettura, alle trasformazioni urbane e al futuro delle città fondata e promossa da Comune, Politecnico e Triennale del capoluogo. Due grandi figure dell'architettura internazionale come Anne Lacaton, fondatrice di Lacaton & Vassal Architectes, Pritzker Prize 2021, e Anna Heringer, premiata con il Aga Khan Award for Architecture 2007 e l'Obel Award 2020, hanno tenuto la prima una lecture nel pomeriggio di oggi nel Patio del Politecnico, la seconda lo farà domani alla Triennale. E poi sono previsti tavoli di discussione, come anticipazione dell'evento che si terrà nella primavera 2023.

La direzione artistica è dell'archistar Stefano Boeri, presidente della Triennale, l'anticipazione del 2022 e l'edizione del 2023 sono a cura di Nina Bassoli, curatrice per Architettura, rigenerazione urbana, città di Triennale e di Matteo Ruta, docente del Politecnico. "Le periferie - ha sottolineato Boeri - non sono solo luoghi distanti dal centro, ma spesso anche senza qualità, relazioni e complessità".

Pierfrancesco Maran, assessore milanese alla Casa e Piano Quartieri ha sottolineato che "una delle preoccupazioni maggiori è il costo delle abitazioni e di rendere accessibili a tutte le classi sociali le città attrattive come Milano". (ANSA).