'No Atomic', nuova opera di Land Art nel veronese

(ANSA) - CASTAGNARO (VERONA), 24 SET - Un missile nucleare con la scritta "No Atomic" è comparso stamani in un campo di Castagnaro (Verona), della superficie di 26 mila metri quadrati, dove da anni opera l'artista Dario Gambarin, specialista nella "Land Art".

"Invece di discutere di clima (ieri c'è stato il Global Strike dei Fridays for Future) - afferma Gambarin - stiamo parlando di armi nucleari; vuol dire che il confronto tra le grandi potenze Usa/Russia è entrato in una fase delicata. Per interessi economico-territoriali rischiamo la fine del nostro meraviglioso mondo, una situazione apocalittica, facendo poi un accorato appello ai grandi della Terra per trovare un accordo di pace immediato".

L'opera è stata realizzata a mano libera, con trattore e aratro su di un terreno incolto. Gambarin in passato ha già dedicato alcune opere a temi ecologici come Cop 26 Glasgow, Greta Thunberg, "Water" e a personalità di spicco tra cui Papa Francesco, Leonardo da Vinci, Dante, Beethoven, Nelson Mandela.

(ANSA).