Mostra sui meccanismi di propaganda con la lente della politica

(ANSA) - BOLOGNA, 23 SET - 'Propaganda. The Art of Political Indoctrination' è il titolo della nuova mostra documentaria proposta dalla Fondazione Massimo e Sonia Cirulli, in programma dal 25 settembre al 16 ottobre nella sede di San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. La mostra prende in esame i meccanismi della propaganda attraverso la lente della politica italiana del XX secolo. Il focus è sugli anni compresi tra il 1922 e il 1943, che costituiscono l'epoca più controversa e drammatica della storia italiana moderna.

L'esposizione vuole contestualizzare storicamente questo materiale e sollecitare una riflessione "sulle linee di demarcazione tra il fascino visivo delle immagini e la sottesa ideologia totalitaria fallimentare". Particolare attenzione è dedicata a documenti, grafica pubblicitaria e opere d'arte del Ventennio, cui fa seguito una serie di opere ai margini di questo periodo storico. Si conclude con una sezione dedicata alla ricostruzione e alle elezioni del 1948.

Già presentata a Casa Italiana Zerilli-Marimò di New York University nel marzo 2020, Fondazione Cirulli propone la mostra nello spazio underground della ex factory Dino Gavina. Apertura al pubblico con visita guidata il 25 settembre e il 2 e 16 ottobre. (ANSA).