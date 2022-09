Da Paul Klee a Damien Hirst, il Novecento in mostra a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Una selezione di opere di maestri del Ventesimo secolo provenienti da collezioni private fiorentine e toscane: è quanto propone la rassegna 'Passione Novecento, da Paul Klee a Damien Hirst. Opere da collezioni private', visibile dal 24 settembre all'8 gennaio a Palazzo Medici Riccardi a Firenze.

La mostra, è stato spiegato durante la presentazione a Firenze, è un progetto del museo Novecento e punta a collegare la grande tradizione rinascimentale del collezionismo e mecenatismo alla passione per l'arte contemporanea. Tra le opere esposte ci sono capolavori di Paul Klee e de Chirico, di Morandi e di Savinio, accanto a quelli di Martini e Melotti, Fontana e Burri. Ma anche nomi più celebri del contemporaneo come quelli di Warhol e Lichtenstein, di Alighiero Boetti e Daniel Buren, fino a Damien Hirst e Cecily Brown, Ai Weiwei e Tracey Emin. "La mostra Passione Novecento - spiega Sergio Risaliti, direttore del museo Novecento - aprirà in concomitanza con la Florence Art Week e la Biennale internazionale dell'antiquariato che dopo la pausa dettata dall'epidemia riporterà a Firenze i grandi protagonisti del mercato antiquariato, assieme a collezionisti provenienti da tutto il mondo e figure rappresentative del sistema dell'arte e dei musei". (ANSA).