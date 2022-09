Da food a itinerari, tutto su Roma con WayGlo

(ANSA) - ROMA, 22 SET - Roma a 360 gradi, con tutto ciò che nel suo territorio e nella regione c'è da vedere, conoscere, provare, scoprire. Dieci canali, trenta format, un palinsesto quotidiano di oltre mille contenuti tra podcast, interviste, fotogallery, video racconti, testi, approfondimenti, mappe, itinerari e curiosità: nasce così WayGlo Roma, piattaforma crossmediale targata Typimedia per una nuova narrazione della città e del suo territorio con un format turistico-culturale che mette al centro gli interessi dell'utente.

"Raccontare Roma e il suo territorio può essere facile se si percorrono le vie della narrazione classica - spiega Luigi Carletti, responsabile del progetto - Più sfidante se si tenta di andare oltre il già visto". Ecco allora, dedicati all'attualità, i canali WayDay e WayNews con la Roma del giorno tra mostre, eventi e l'almanacco; oppure la città dei luoghi e degli angoli più suggestivi delle WayNovel; e le notizie sulla capitale dall'Italia e dal mondo tratte dai principali giornali.

Nucleo centrale della piattaforma è WayCover, con un tema in primo piano e quattro approfondimenti, che ogni giorno suggerisce una diversa chiave per esplorare la città. E poi ancora, il canale WayTour, viaggio tra le meraviglie della città, dai luoghi da riscoprire con lentezza, spiagge comprese, agli sport. WayLife è il canale della buona vita, parla degli aperitivi di charme e le osterie della storia, di food experience, prodotti certificati, del dormire insolito, di come sposarsi a Roma o dove fare shopping, ma anche dell'offerta che la città riserva ai più piccoli. Infine, WayLand, tra storia, tradizioni e anche le location più gettonate nei film; i WayTalk, con le video interviste dai quartieri; WayVisit con gli speciali itinerari sulle "dieci cose da fare e da vedere a…"; e i WayPodcast su territori, leggende e food. (ANSA).