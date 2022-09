Al via "A tavola!", lingua e cucina italiana a Pretoria

(ANSA) - ROMA, 22 SET - L'Istituto Italiano di Cultura di Pretoria, in collaborazione con il Prue Leith Culinary Institute, ha lanciato il progetto "A tavola!": un corso di una settimana, in programma dal 3 al 7 ottobre, che prevede lezioni di italiano al mattino seguite nel pomeriggio da lezioni di cucina impartite da Chef provenienti dall'ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana in provincia di Parma.

Ogni lezione, sia di lingua sia di cucina, si concentrerà su una parte specifica del classico menù italiano.

Il corso di lingua italiana, che si svolgerà presso il Prue Leith Culinary Institute, sarà incentrato sul vocabolario professionale utile in cucina, mentre nella cucina dell'Istituto Gastronomico si terranno le lezioni per imparare a preparare le specialità regionali italiane. Ogni giorno le lezioni si concluderanno con un assaggio dei piatti preparati in classe, accompagnati da vino italiano. (ANSA).