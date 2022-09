Le foto di Nino Migliori, l'arte di ritrarre gli artisti

(ANSA) - PARMA, 21 SET - 'Nino Migliori. L'arte di ritrarre gli artisti' è la 'special guest' di Colornophotolife, l'annuale festival di fotografia accolto dalla Reggia che fu di Maria Luigia d'Austria, a Colorno nel Parmense. La monografica di Migliori (dal 15 ottobre al 10 aprile) conferma la vocazione della Reggia a connotarsi come sede di grandi eventi fotografici, sulla scia delle mostre dedicate a Michael Kenna, Ferdinando Scianna e Carla Cerati. Del bolognese Migliori (1926) si potranno ammirare 86 opere inedite, quasi tutte ritratti di artisti da lui frequentati, realizzate tra gli anni Cinquanta a oggi, che consentono di ripercorrere, attraverso le diverse tecniche adottate, le ricerche e le esplorazioni del mezzo fotografico.

Cinque le sezioni: i ritratti in bianco e nero, avviati negli anni '50, quando Migliori è a Venezia e frequenta la casa di Peggy Guggenheim, e sviluppati fino agli anni recenti; le immagini a colori nelle quali spesso opera una dislocazione dei piani e talvolta ritaglia le immagini e le ricolloca nello spazio; le sequenze di immagini tratte dal mezzo televisivo e concepite come fotogrammi in divenire; le grandi 'trasfigurazioni' (100 x 100 cm) a colori in cui Migliori interviene 'pittoricamente' sull'immagine; i ritratti recenti in bianco e nero 'a lume di fiammifero', che applicano alcune sue ricognizioni condotte su sculture 'a lume di candela'. Molti i protagonisti della scena artistica e dei loro ritratti, da Man Ray a Andy Warhol, da Eugenio Montale a Gian Maria Volontè, da Tonino Guerra a Dario Fo.

"Davanti alle fotografie di Migliori occorre ricordare che con lui nulla deve essere dato per scontato - dice il curatore Sandro Parmiggiani - La macchina fotografica, la pellicola (e ora il supporto digitale), le carte su cui vengono stampate le immagini non sono asservite a una funzione prestabilita, ma essa può sempre essere ridefinita ed esplorata in nuove direzioni.

Migliori è stato, fin dal 1948, uno strenuo indagatore delle possibilità offerte dal mezzo, dai procedimenti tecnici e dai materiali della fotografia". (ANSA).