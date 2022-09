Vincenzo Molinese nuovo comandante carabinieri beni culturali

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Il generale di brigata Vincenzo Molinese è il nuovo comandante dei carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Molinese, 55 anni, succede al generale di brigata Roberto Riccardi, chiamato a guidare la Legione carabinieri del Trentino Alto Adige.

Originario di Bari, il nuovo comandante dei carabinieri dei beni culturali proviene dalla direzione investigativa antimafia (Dia) dove è stato capo del reparto che si occupa dell'aggressione ai patrimoni illeciti, contrasto al riciclaggio e contrasto alle infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti. In precedenza ha comandato l'Istituto Superiore di Tecniche investigative dell'arma dei carabinieri e ha militato nelle file del raggruppamento operativo speciale (Ros) per 14 anni. E' stato comandante provinciale a Bari. (ANSA).