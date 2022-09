La Giornata del contemporaneo tra ambiente e sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 20 SET - Dal Castello di Rivoli al Donnaregina di Napoli, passando per i Civici di Venezia o il Maxxi a Roma.

Non solo musei, ma anche fondazioni, studi, gallerie, spazi d'artista. E poi una rete di piccole realtà private che fino all'ultimo andranno spontaneamente ad arricchire ancora il calendario di mostre, installazioni, eventi, incontri. La Giornata del contemporaneo, la grande manifestazione promossa da Amaci -Associazione dei Musei d'Arte Contemporanea Italiani, compie 18 anni e torna l'8 ottobre con un'edizione che avrà come filo conduttore il tema dell'ecologia, della sostenibilità e della sostenibilità e dell'abbattimento delle emissioni.

"Emergenze globali che ci gridano a gran voce i giovani di tutto il mondo durante i Friday for future - dice il presidente Amaci Lorenzo Balbi - E che pongono anche il sistema dell'arte contemporanea di fronte alla necessità di ripensarsi". Non a caso l'immagine scelta quest'anno per la manifestazione: Icarus, ultimo tassello di un articolato progetto realizzato dall'artista Giorgio Andreotta Calò a partire dal 2019.

Realizzata con il sostegno della direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura e la collaborazione della direzione generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Giornata torna in formato ibrido, sia in presenza che on line, anche "per raccontare la rinata vitalità dell'arte contemporanea nel nostro Paese" dopo due anni di pandemia. "Un'occasione - riflette il direttore generale Onofrio Cutaia - anche per irradiare energie nuove e creare nuove collaborazioni e relazioni su tutto il territorio". Dall'8 al 14 ottobre, poi, ricorda l'ambasciatore Terracciano, che guida la direzione generale Diplomazia Pubblica e Culturale, si vola all'estero grazie alla rete di ambasciate, consolati e istituti italiani di Cultura. (ANSA).