La mente meditante, arte incontra scienza e meditazione

(ANSA) - ROMA, 19 SET - Due cervelli nudi e resi 'visibili' nell'intimità del proprio sentire grazie alla scienza, cercando le differenze ma soprattutto le analogie che una meditazione simultanea e condivisa può riuscire ad attivare: arriva al Maxxi "La mente meditante. Art, Science and AN Enlightened Mind", performance che il biologo naturalista Daniel Lumera ha ideato insieme a Giacomo Rizzolatti, scienziato dell'Istituto di Neuroscienze del CNR e scopritore dei neuroni a specchio, in programma nel museo capitolino dal 20 al 24 settembre. Con l'intento di dimostrare le potenzialità scaturite dall'unione di arte, scienza e meditazione, "La mente meditante" è un'esperienza che permette di osservare i processi neurali solitamente invisibili all'occhio umano: impiegando una specifica tecnologia (anche con l'uso di una speciale fascia da mettere attorno alla testa), ciò che accade nel cervello durante la meditazione verrà tradotto in colori (uno spettro cromatico che oscilla dal blu al rosso) e visualizzato su uno schermo in tempo reale. La performance, che si svolgerà nella sala Carlo Scarpa, prevede un impegno straordinario da parte di Lumera (uno dei riferimenti internazionali nella pratica della meditazione) che resterà in stato meditativo per circa 7 ore al giorno per 5 giorni, coinvolgendo di volta in volta accanto a lui nell'esperienza personaggi noti (dalla cantante Irene Grandi all'astrofisica Ersilia Vaudo all'attrice Margot Sikabonyi) ma anche il pubblico presente. Per chiunque parteciperà l'evento si comporrà di tre livelli: l'osservazione di ciò che accade, la meditazione e poi la possibilità di salire sul palco e "diventare" l'opera d'arte. Già alla presentazione di oggi, Lumera ha proposto un'anticipazione di ciò che accadrà coinvolgendo la presidente del Maxxi Giovanna Melandri in una breve pratica di meditazione a due, subito "raccontata" sullo schermo. (ANSA).