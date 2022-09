Mostre, a Firenze Trans Formam di Erwin Wurm

(ANSA) - FIRENZE, 16 SET - Le opere di Erwin Wurm saranno esposte negli spazi della Galleria Poggiali di Firenze in un progetto appositamente concepito dal titolo Trans Formam: l'inaugurazione dell'esposizione è in programma sabato 24 settembre alle ore 18. A cura di Helmut Friedel - e a partire da mercoledì 21 settembre 2022, nella vicina Piazza Santa Maria Novella, in collaborazione con il Museo Novecento di Firenze e organizzata da Muse -, la mostra prevede anche l'installazione, in prima mondiale assoluta, dell'opera Salsiccia Fat Bus, di carattere performativo, alla cui attivazione concorrerà il pubblico. Salsiccia Fat Bus consiste in un reale furgone, di colore lilla acceso, predisposto per la preparazione e la reale distribuzione di hot dog, modificato ironicamente attraverso l'utilizzo del poliuretano, che lo rende abnorme. Il pubblico richiederà e consumerà il cibo in cambio di un'offerta, che sarà destinata ad attività benefiche a favore di un'istituzione cittadina. "Della vita fanno, in generale, parte i processi di cambiamento - ha detto Friedel -. Erwin Wurm è divenuto celebre per le sue 'One Minute Sculptures', opere per le quali l'artista chiede a persone comuni di mantenere per un minuto una particolare posa interagendo con oggetti di uso quotidiano. La figura, il corpo viene trasposto in una diversa forma, spesso con una connotazione leggermente ironica. Tutta la scultura è sinonimo di trasformazione: il materiale viene trasformato in un substrato dell'immagine. Nei lavori di Wurm, la trasformazione della figura si estende anche agli oggetti con i quali essa si relaziona". (ANSA).