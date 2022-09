Praemium Imperiale, Giulio Paolini e Wim Wenders tra vincitori

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Giulio Paolini per la pittura, Ai Weiwei (Cina) per la scultura, Kazuyo Sejima + Ryue Nishizawa dello studio Sanaa (Giappone) per l'architettura, Krystian Zimerman (Polonia/Svizzera) per la musica e Wim Wenders (Germania) per il teatro/cinema: sono i vincitori del Praemium Imperiale 2022. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito a Tokyo il 19 ottobre dal Principe Hitachi, patrono onorario della Japan Art Associaton.

Gli artisti sono premiati per i risultati conseguiti, per l'influenza da essi esercitata sul mondo dell'arte a livello internazionale e per il contributo dato alla comunità mondiale con la loro attività.

Ciascuno dei vincitori riceverà un premio di 15 milioni di yen (circa 105.000 euro), un diploma e una medaglia.

Nel 2021, a causa delle incertezze dovute alla pandemia, la consueta cerimonia di premiazione a Tokyo è stata sostituita da singole cerimonie nelle sedi dell'Ambasciata del Giappone del Paese di ciascun premiato.

Il Praemium Imperiale è il più importante e prestigioso premio d'arte esistente e viene assegnato in cinque discipline: pittura, scultura, architettura, musica, teatro/cinema.

Giunto alla 33ma edizione, conferisce un riconoscimento internazionale in campo artistico analogo a quello dei Premi Nobel per le scienze e la letteratura.

Oltre a conferire il Praemium Imperiale in cinque diverse categorie, dal 1997 la Japan Art Association assegna una Borsa annuale a un gruppo o a una istituzione che promuova la partecipazione dei giovani all'arte. Per il 2022 è stato assegnato alla Kronberg Academy Foundation (Germania). La selezione viene fatta, a rotazione, da ciascuno dei Consiglieri internazionali e il premio - un diploma e un contributo di 5 milioni di yen (circa 35.000 euro) - viene consegnato contestualmente all'annuncio del Praemium Imperiale, nel Paese del Consigliere internazionale cui spetta la segnalazione.

