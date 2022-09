Artissima, per la prima volta patrocinio ministero Cultura

(ANSA) - TORINO, 15 SET - Artissima Internazionale d'Arte Contemporanea di Torino, unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all'arte contemporanea, avrà per la prima volta il patrocinio del Ministero della Cultura. Lo ha annunciato il neo-direttore Luigi Fassi, durante la presentazione - presso le Gallerie d'Italia di Intesa Sanpaolo - della ventinovesima edizione della Fiera, in programma da venerdì 4 a domenica 6 novembre all'Oval di Torino. Parteciperanno 174 gallerie italiane e internazionali - per 40 è un debutto e 35 sono progetti monografici - che provengono da 28 Paesi e 4 continenti. C'è anche una galleria che arriva dall'Alaska.

Artissima, che ha un nuovo logo, avrà quattro sezioni consolidate, Main Section, New Entries, Monologue/Dialogue e Art Spaces & Editions , e le tre sezioni curate, Disegni, Present Future e Back to the Future. Il tema scelto è 'Transformative Experience', che si rifà alla filosofa americana Laurie Anne Paul secondo la quale un'esperienza trasformativa è capace di modificare radicalmente la persona che la vive aprendo prospettive verso l'ignoto.

In una fase di mutamento di molti modelli istituzionali dell'arte contemporanea la 29/a edizione di Artissima Torino racconta innanzitutto la capacità della fiera di rafforzare la propria doppia identità di piattaforma di mercato di produzione culturale, arricchendo entrambe le prospettive. "Emerge la qualità del network italiano internazionale della fiera con opere, gallerie e artisti di altissimo livello da Europa America, Africa e Asia", ha spiegato Fassi. (ANSA).