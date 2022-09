Moneta dedicata al Purgatorio di Dante nel 700/o anniversario

(ANSA) - ROMA, 14 SET - Nell'ambito delle celebrazioni per i 700 anni della scomparsa del Sommo Poeta, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato conia la seconda moneta dedicata all'opera e alla figura di Dante Alighieri. Emessa oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la moneta celebra la Divina Commedia e quest'anno è dedicata al Purgatorio.

La moneta è stata realizzata in argento, versione Fior di Conio, con un valore nominale di 5 euro e una tiratura di 6000 pezzi.

La seconda è in oro, versione proof, con un valore nominale di 20 euro e una tiratura di 1500 pezzi.

Creata dall'artista Claudia Momoni, la moneta raffigura sul dritto il profilo di Dante Alighieri, particolare ispirato da un'opera di Sandro Botticelli (Collezione privata) e nel giro, la scritta "REPUBBLICA ITALIANA" chiusa da una stella.

Sul rovescio, rappresentazione del Purgatorio circondato dal mare, il sole e le stelle, sulla cui sommità, al termine dell'ultima cornice, svettano un muro di fuoco e la Divina Foresta; nel giro, il verso "PURO E DISPOSTO A SALIRE A LE STELLE", verso che chiude la cantica del Purgatorio. A destra, il valore "5 EURO"; a sinistra "R", identificativo della Zecca di Roma; in basso, la data "2022", anno di emissione della moneta, e la firma dell'autore "MOMONI". La presenza di elementi colorati caratterizza la versione in argento.

Descrizione e disponibilità per l'acquisto delle monete della Collezione Numismatica 2022 sono pubblicati sul portale www.shop.ipzs.it (ANSA).