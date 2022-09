Moneta da 5 euro dedicata al Purgatorio di Dante

(ANSA) - ROMA, 14 SET - A 700 anni dalla morte, il Poligrafico e la Zecca di Stato omaggiano Dante Alighieri con una moneta, dal valore nominale di 5 euro. Emessa oggi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, celebra la Divina Commedia e, in particolare, il Purgatorio.

Il pezzo è realizzato in argento, versione Fior di Conio, con una tiratura di 6mila pezzi. Ne esiste un'altra versione in oro, con un valore nominale di 20 euro e una tiratura di 1500 pezzi.

Creata dall'artista Claudia Momoni, la moneta raffigura sul dritto il profilo di Dante, ispirato da un'opera di Sandro Botticelli (Collezione privata).

Sul rovescio invece mostra il monte Purgatorio circondato dal mare, il sole e le stelle, sulla cui sommità, al termine dell'ultima cornice, svettano un muro di fuoco e la Divina Foresta. Nel giro, il verso "puro e disposto a salire le stelle", verso che chiude la cantica. La versione in argento presenta alcuni dettagli colorati. Come tutta la Collezione Numismatica 2022, anche la moneta dedicata a Dante sarà disponibile sul portale www.shop.ipzs.i (ANSA).