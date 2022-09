I capolavori del MoMa all'asta per finanziare presenza digitale

(ANSA) - NEW YORK, 14 SET - Da Picasso a Renoir o Rodin, il MoMa mette all'asta alcuni capolavori della sua collezione per finanziare l'espansione della sua presenza digitale. Le opere, per un valore di circa 70 milioni di dollari, fanno parte della collezione William Paley, fondatore della Cbs, e saranno messe all'incanto in autunno da Sotheby's. Lo rende noto la stessa casa d'aste in un comunicato. Le opere della collezione Paley sono al MoMa dalla morte di Paley nel 1990 e andranno all'asta 29 su un totale di 81. La maggior parte del ricavato servirà appunto a rafforzare la presenza online e secondo quanto scrive il Wall Street Journal anche al lancio di un canale in streaming per acquistare più opere d'arte, anche digitali. Una maggiore presenza online servirà inoltre a bilanciare il calo della presenza di visitatori che in generale sta interessando le istituzioni museali. Il direttore del MoMa Glenn Lowry ha detto che di solito si arriva a tre milioni di visitatori all'anno, ma l'anno scorso si è arrivati solo a 1,65 milioni, circa la metà.

Lowry spera che si possa ritornare ai livelli pre pandemia entro il 2024. In compenso la prospettiva online sembra più rosea. Non a caso il seguito sui diversi social media ha raggiunto 35 milioni di utenti, cinque milioni in più rispetto al 2019. Tra le opere in vendita, 'Chitarra sul tavolo' (1919) di Pablo Picasso, quadro in passato appeso su un caminetto nella stanza da letto di Paley e stimato almeno 20 milioni, e 'Tre studi per il ritratto di Henrietta Moraes' di Francis Bacon, del valore di almeno 35 milioni. (ANSA).