Abbagnato, un onore danzare Nuit romaine di Preljocaj

(di Luciano Fioramonti) (ANSA) - ROMA, 14 SET - 'È un vero onore avere una creazione mondiale di Angelin Preljocaj per la nostra compagnia''.

Eleonora Abbagnato commenta con orgoglio la coreografia Nuit Romaine che ieri al Teatro Costanzi l' ha vista protagonista assieme al ballerino Friedemann Vogel della prima assoluta nella magnifica serata dedicata al coreografo francese dall' Opera di Roma. ''La bellezza e l'eleganza dei costumi di Maria Grazia Chiuri per la Maison Dior hanno completato la magia. E' una serata di grande poesia, di precisione, di musicalità e tecnica. Un grande successo per tutti i danzatori e per il Teatro'' ha detto all' ANSA la direttrice del Corpo di ballo della Fondazione Musicale. La nuova creazione di Preljocaj, suggestiva e coinvolgente, ha effettivamente colpito nel segno conquistando il pubblico - in platea, bersagliatissima dai fotografi, anche Ilary Blasi che al termine ha salutato Eleonora Abbagnato dietro le quinte.

Nuit romaine era stata pensata durante la pandemia per i ballerini l' Opera di Roma e ha avuto un primo debutto alla fine aprile con la première del film diretto da Preljocaj e ambientato a Palazzo Farnese, proiettato un mese fa all' aperto nel piazzale del Teatro Costanzi per la serie dedicata alle produzioni realizzate nella lunga fase dell' emergenza Covid. La messa in scena vera e propria ha raccolto l' apprezzamento degli spettatori per la suggestiva celebrazione del corpo, la varietà dei quadri, la prestazione davvero notevole per grazia e precisione di tutti gli interpreti, da Abbagnato e Vogel - intenso e sensuale il loro passo a due - alle étoiles Alessandra Amato, Rebecca Bianchi, Susanna Salvi e Alessio Rezza, ai primi ballerini Claudio Cocino e Michele Satriano, i solisti e l' intero Corpo di Ballo. A giocare un ruolo determinante nella riuscita dello spettacolo è stata appunto la bellezza degli oltre cento costumi anche dipinti a mano firmati da Maria Grazia Chiuri per Dior, che segna un nuovo capitolo della collaborazione della casa di moda con l' Opera di Roma avviata nel 2019 con Nuit Blanche, sempre con Abbagnato e Vogel protagonisti. Il lungo applauso finale tributato a Angelin Preljocaj, salito sul palcoscenico, ha premiato anche le belle scene di Andrea Miglio e le luci curate da Eric Soyer.

Altrettanto bello e coinvolgente il balletto ''Annonciation'', che ha aperto la serata. Creato da Preljocai nel 1995 e presentato in prima assoluta all'Opéra de Lausanne - all'Opera di Roma per la prima volta nel 2017 -, ha visto ottime protagoniste Rebecca Bianchi (Maria) e Annalisa Cianci (L' arcangelo Gabriele), alle quali nelle repliche in programma fino al 18 settembre si alterneranno Giorgia Calenda e Federica Maine.

''Queste sfide con la danza contemporanea sono molto importanti nella mia direzione qui a Roma - ha concluso Eleonora Abbagnato - . In ottobre proseguiremo con l'omaggio a Carla Fracci rimettendo in scena la sua Giselle mentre nella nuova stagione avremo anche Mauro Bigonzetti, grande coreografo italiano per una nuova creazione''. (ANSA).