Riapre la Bocconi Art Gallery, in mostra 128 opere

(ANSA) - MILANO, 13 SET - Ospita 128 opere di 54 artisti italiani e internazionali, con molti giovani nomi dell'arte contemporanea al fianco dei grandi maestri, la Bocconi Art Gallery. L'inaugurazione a Milano giovedì 15 settembre, dalle ore 16, con un evento che mescola arte contemporanea, architettura e musica.

"Di nuovo l'Università Bocconi ospita nei suoi palazzi una collezione di arte contemporanea grazie alla collaborazione di moltissimi artisti, gallerie e musei italiani e internazionali", osserva Severino Salvemini, presidente del comitato per l'arte contemporanea della Bocconi. Bocconi Art Gallery, "che è stata di recente riconosciuta dal premio 'Cultura+Impresa' con una menzione speciale per il suo contributo originale al mondo dell'Accademia, in questa edizione si amplia con originali installazioni e dipinti di artisti celebri ed emergenti, nella convinzione che una istituzione debba celebrare i venerati maestri ma anche osare nel proporre nuovi linguaggi e nuove proposte degli artisti più giovani".

Nato nel 2009 con l'idea di fornire agli studenti una prospettiva diversa sul mondo, proprio attraverso il linguaggio dell'arte contemporanea, il progetto Bocconi Art Gallery ha portato in questi anni alla Bocconi centinaia di opere di numerosissimi artisti di tutto il mondo. Le opere sono date in comodato d'uso all'Università, ma, grazie alla generosità di artisti e collezionisti, alcune di esse sono state poi donate all'Ateneo. (ANSA).