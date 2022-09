Premio del Vittoriale all'architetto Mario Botta

(ANSA) - ROMA, 12 SET - E' l'architetto e designer Mario Botta il vincitore del Premio del Vittoriale 2022. La cerimonia di consegna della XIII edizione del riconoscimento, che viene conferito dalla Fondazione a personalità di spicco nei più disparati ambiti del sapere - dal cinema alla scienza, dalla musica alla medicina - che abbiano lasciato, e continuino a lasciare, una traccia importante del loro operato, sarà sabato 17 settembre, in occasione della festa Sembra che il "Parente" mi esprima, a ingresso gratuito al parco del Vittoriale.

Alla chiusura del progetto Riconquista - portato a termine nell'anno del centenario - e in occasione dell'inaugurazione e della prima apertura al pubblico del Portico del Parente appena restaurato, è all'architettura che il Vittoriale sceglie di rendere omaggio, con il dono della riproduzione dell'ormai celebre cavallo blu di Mimmo Paladino, che dall'Anfiteatro veglia sul Lago di Garda.

"Il genio di Mario Botta ha diffuso nel mondo il gusto per la bellezza di Gabriele d'Annunzio e l'arte di Gian Carlo Maroni, riuscendo a rendere ancora più bello persino il Vittoriale degli Italiani. Ancora nel 2016 infatti, Mario Botta aveva sancito la sua amicizia con il Vittoriale con il dono della fontana-albero Vittori_Ale, posta tra le cascate e i giochi d'acqua delle Vallette come simbolo contemporaneo, in perenne dinamismo, del panismo dannunziano, e dove già d'Annunzio ne aveva pensata una, ora non più funzionante" afferma il presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, a motivazione della scelta.

La premiazione, sabato 17 settembre alle 17.30, sarà in una giornata ricca di inaugurazioni di nuove mostre - tra cui una dedicata ad Alberto Helios Gagliardo e una personale del contemporaneo Franco Rinaldi - e di nuovi progetti che inaugureranno l'anno 2022/23, tra libri, donazioni, collaborazioni, e nuovi amici.

Istituito nel 2011, il Premio del Vittoriale è un riconoscimento annuale finora assegnato a: Ermanno Olmi, Paolo Conte, Umberto Veronesi, Giorgio Albertazzi, Alberto Arbasino, Ida Magli, Riccardo Muti, Piero Angela, Samantha Cristoforetti, Marco Bellocchio e Sergio Castellitto. (ANSA).