Premio Cramum 2022, podio al femminile

(ANSA) - MILANO, 12 SET - E' Giulia Nelli l'artista vincitrice del 9° Premio Cramum: la proclamazione è avvenuta il 9 settembre scorso al Mercato Centrale di Milano in occasione dell'apertura della mostra internazionale "La caduta" curata da Sabino Maria Frassà e aperta fino al 17 settembre. Nelli, classe 1992, è arrivata prima in un podio quest'anno tutto al femminile: al secondo e terzo posto la giuria ha infatti indicato rispettivamente Marta Abbott e Anouk Chambaz, mentre il Premio Speciale Bite&Go&Cramum è stato assegnato a Rossana La Verde da Nicoletta Rusconi, Elsa Barbieri insieme a Sabino Maria Frassà. Per quanto riguarda la scelta di Nelli, come ha spiegato Frassà, è stata determinante "la sua poetica improntata sul complesso intreccio di legami che vanno a costituire l'identità di una persona e che si sviluppano dalle relazioni con il territorio di origine e con le persone che compongono la comunità di riferimento. Infatti, i legami conservati nella memoria diventano pensieri, significati e schemi mentali, costruendo un ponte tra passato e presente e delineando così la percezione individuale del tempo." Con la vittoria l'artista avrà accesso a un percorso di mostre e pubblicazioni che si concluderà dopo due anni con la personale al Museo Francesco Messina di Milano. Per lei anche il cubo, simbolo del premio, quest'anno realizzato dalla Marini Marmi in Ceppo di Gré.

