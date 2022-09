Franceschini, Italia investito di più in cultura in UE

(ANSA) - PASSARIANO, 12 SET - "In questi anni sono stati fatti investimenti importanti sulla cultura. Si è dimenticato che il nostro Paese ha messo 7 miliardi del Pnrr sui beni culturali, una cifra più assoluta in percentuale di tutti i Paesi europei. Questo è segno che gli investimenti in cultura portano sviluppo, occupazione e crescita". L'ha detto il ministro Dario Franceschini, in visita a Villa Manin, a Passariano di Codroipo (Udine). (ANSA).