Doisneau a Torino, dall'11 ottobre a Camera 130 scatti

(ANSA) - TORINO, 12 SET - L'antologica di grande successo dedicata al maestro francese Robert Doisneau, uno dei più importanti fotografi del Novecento, arriva a Torino nelle sale di Camera - Centro Italiano per la Fotografia, dall'11 ottobre 2022 al 14 febbraio 2023.

Curata da Gabriel Bauret e promossa da Camera, Silvana Editoriale e Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, la mostra presenta oltre 130 fotografie dell'autore in un percorso che comprende alcune delle sue immagini più iconiche ma anche scatti meno noti, selezionati fra gli oltre 450.000 negativi di cui si compone il suo archivio.

Fra i fotografi più famosi al mondo, Robert Doisneau è considerato, insieme a Henri Cartier-Bresson, uno dei padri della fotografia umanista francese e del fotogiornalismo di strada. A partire dalla sua fotografia più conosciuta - che ritrae il bacio di una giovane coppia indifferente alla folla dei passanti e al traffico della place de l'Hôtel de Ville di Parigi - l'esposizione ne racconta la carriera attraverso i temi ricorrenti da lui affrontati in più di cinquant'anni con la fotocamera sempre pronta a scattare: la guerra e la liberazione, il lavoro, l'amore, i giochi dei bambini, il tempo libero, la musica, la moda, gli artisti.

Le oltre 130 stampe ai sali d'argento in bianco e nero esposte in mostra provengono tutte dalla collezione dell'Atelier Robert Doisneau a Montrouge, a sud della capitale francese, suo luogo di creazione e scoperte. È in questo atelier che il fotografo ha stampato e archiviato le sue immagini per oltre cinquant'anni, lasciando in eredità una mole incredibile di stampe e negativi che, ancora oggi, sono in grado di stupire.

