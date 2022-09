Bejart Ballet a Torino, con prima nazionale di Alors on danse

(ANSA) - TORINO, 12 SET - Il Béjart Ballet Lausanne è protagonista del secondo appuntamento con la danza del Regio Opera Festival a Torino, in calendario il 14, 15 e 17 settembre alle 20. In cartellone la prima nazionale di Alors on danse... ! su musiche di György Ligeti, John Zorn, Citypercussion e Bob Dylan, coreografia di Gil Roman. A seguire due celeberrimi balletti con la coreografia di Maurice Béjart: L'uccello di fuoco, sulla suite orchestrale di Igor Stravinskij e Boléro su musica di Maurice Ravel.

"In questo periodo travagliato abbiamo desiderato la leggerezza. Ho quindi composto una serie di coreografie, articolate attorno alla tecnica classica, che non hanno altro soggetto che il piacere della danza" dice il coreografo del nuovo balletto e successore scelto da Maurice Béjart, Gil Roman, che guida la compagnia e ne conserva la tradizione di eccellenza artistica, sin dalla scomparsa del Maestro nel 2007. Nella prima delle due coreografie di Maurice Béjart, il maestro alimenta e rivoluziona questo grande classico del Novecento, come egli stesso affermò, "ritrovando i due elementi choc che furono alla base della creazione: Stravinskij musicista russo, Stravinskij musicista rivoluzionario. L'Uccello di fuoco, fiammante Fenice che risorge, come il Poeta/Rivoluzionario e le idee che non muoiono mai". Su Boléro tutto sembra essere già stato detto, di come Ravel lo compose nel 1928 su commissione di Ida Rubinstein, del debutto béjartiano nel 1961 a Bruxelles, delle star che hanno fortemente voluto interpretarlo e che l'hanno reso famoso arricchendolo con il proprio tocco personale.

L'Orchestra del Teatro Regio, diretta per l'occasione dal maestro Gaviel Heine, esegue le partiture de L'Uccello di fuoco e di Boléro. Heine è uno dei più entusiasmanti e sfaccettati talenti della direzione d'orchestra della sua generazione, attivo in campo operistico, ballettistico e sinfonico. (ANSA).