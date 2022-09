Setsuko, arte, natura e germogli di vita

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Un germoglio sboccia dal frammento nodoso di un vecchio tronco di quercia, piccoli candelabri in bronzo mostrano i loro frutti rossi e dorati, alberi in porcellana bianca ricchi di foglie, fiori, uccelli. E' il mondo di Setsuko, l'artista giapponese da decenni residente in Svizzera. I segnali di vita distribuiti nelle sue opere, siano esse sculture passate e più recenti, gouaches o acquarelli, sono in mostra fino al 29 ottobre alla Galleria Gagosian di Roma nella retrospettiva che segna il ritorno nella capitale di questa minuta osservatrice della natura 43 anni dopo la sua personale alla Galleria il Gabbiano.

Ottant'anni, elegante nel suo kimono tradizionale verde, Setsuko ricorda con un sorriso il rapporto particolare con Roma.

"Venni qui a vent'anni - dice all'ANSA - e qui è cominciata la mia vita in Occidente. Quando provi un'emozione molto forte ti rimane dentro per sempre. Tornare dopo tanto tempo mi fa rivivere quelle emozioni con la stessa intensità".

Le quaranta opere selezionate raccolgono sculture in ceramica, bronzo e legno ispirate alla ricchezza del mondo naturale, i lavori su tela dipinti nella sua carriera e una scelta di opere nuove su carta. Realizzate in terracotta e rivestite di uno smalto bianco lattiginoso, le sue sculture in ceramica rappresentano querce, magnolie, rose, viti, alberi di limone, mela cotogna, melograno e fico, con fogliame, fiori, ghiande e frutti modellati accuratamente. L'artista ama in modo particolare il legno. Gli stessi tavoli dai sostegni che sembrano porzioni di tronchi sui quali poggiano le opere sono stati realizzati su sua indicazione da un artigiano locale. I dipinti e le opere su carta di Setsuko documentano la sua evoluzione artistica nell'arco di sei decenni, dagli anni Sessanta, quando l'artista risiedeva nella capitale, fino ai lavori realizzati durante l'isolamento della pandemia.

Setsuko è nata nel 1942 a Tokyo, vive e lavora a Parigi e al Grand Chalet de Rossinière, in Svizzera. Le sue opere sono incluse, tra le altre, nella collezione del Metropolitan Museum of Art di New York. Dal 2002 è presidente onorario della Fondation Balthus e nel 2005 è stata nominata Artista per la Pace dell'Unesco. (ANSA).