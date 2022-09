Mostre: il cambiamento climatico alla Fondazione Sozzani

(ANSA) - MILANO, 09 SET - E' interamente dedicato all'ambiente e agli effetti del cambiamento climatico il reportage di circa venti immagini in grande formato di Max Vadukul che la Fondazione Sozzani di Milano presenta a settembre nella mostra "The Witness, Climate Change".

Vadukul ha documentato tra il 2018 e il 2020 l'inquinamento a Mumbai e altre metropoli indiane. La prima cosa che si nota nelle immagini di The Witness - Climate Change è una grande sfera metallica lucente. Questo monolite fluttua sopra discariche tossiche, si libra su distese di rifiuti, vola in mezzo al traffico frenetico e inquinante. Per Vadukul è una sorta di osservatore cosmico, un testimone che osserva il devastante impatto dell'uomo sull'ambiente e gli effetti del cambiamento climatico. Allo stesso tempo, forse la sfera rappresenta un nuovo futuro e la possibilità di migliorare.

