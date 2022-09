Mostre: "Across the universe", i colori a Raggi X di Caronia

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Across the universe" è il titolo della mostra dell'artista Andrea Caronia, a cura di Gianni Maiellaro e Giorgio Vulcano, che si inaugura il 10 settembre alle 18 presso Arte Borgo Gallery (Borgo Vittorio 25) a Roma.

Andrea Caronia, come scrive Giorgio Vulcano nell'introduzione al catalogo delle opere esposte, ha saputo cogliere dai suoi studi una lezione di vita. Attraverso le forze sublimatorie ed espressive del colore, a tratti quasi irriverenti, il giovane artista di origini italo-egiziane, nato a Roma ma che ha vissuto a lungo a Palermo dove ha aperto un atelier, invita ad entrare in un racconto libero che rivela le inquietudini dell'Io e le imprevedibili vibrazioni dell'inconscio. Le sue sono opere astratte che hanno in sé l'energia di mutare la tessitura superficiale, sulla quale si espandono stratificazioni di colore, sgocciolature, larghe campiture chiaroscurali e altre operazioni segniche, che infondono una magnetica sovrapposizione concettuale. L'artista predilige il medium acrilico, smalti e una tecnica mista su tela, per ottenere suggestive superfici di colore vibrante, attraverso energiche pennellate e spatolate dal forte valore liberatorio. Inoltre in questa sua importante personale presenta una nuova serie X- Ray series. Si tratta di soggetti "fantasmatici" che per certi versi richiamano forme e contenuti di natura surrealista. Non sembrano però riferirsi espressamente ai Rayogrammi di Man Ray, ovvero le celebri immagini a contatto, ottenute appoggiando gli oggetti su materiale sensibile. Ma ciò che le accomuna è certamente l'dea di realizzare soggetti e composizioni ambivalenti, partendo proprio dalle immagini del corpo umano (strutture ossee in particolare), impressionate sulla pellicola attraverso radiazioni ionizzanti o comunemente chiamate Raggi X. Le opere rappresentano una metafora dell'arte come energia attiva e d'infinita possibilità di creazione e interpretazione.

La mostra resterà aperta da sabato 10 settembre (inaugurazione ore 18) fino al 24 settembre (da martedì a sabato dalle ore 11 - 19. Domenica chiuso). (ANSA).