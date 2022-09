'Sono qui. Bureau metamorfosi', gli scatti dei diplomati Ied

(ANSA) - TORINO, 07 SET - Ventisei scatti raccontano la trasformazione di Torino legata all'arrivo della sede delle Gallerie d'Italia, museo della fotografia di Intesa Sanpaolo.

Sono stati realizzati da ventuno studenti e studentesse dell'istituto Europeo di Design, diplomati del corso triennale in Fotografia nell'anno accademico 2021-2022. E' la mostra 'Sono qui. Bureau metamorfosi', dall'8 al 30 settembre sotto i portici di piazza San Carlo, nel cuore di Torino, prima tappa di un laboratorio sulla città.

"Lo straordinario percorso che la Scuola ha intrapreso con Gallerie d'Italia e Intesa Sanpaolo costituisce, per gli studenti, un'importante occasione per mettersi alla prova con una Committenza d'eccezione. Questo primo risultato ha permesso ai diplomati del Corso di misurarsi con un progetto ambizioso, un'opportunità che costituisce una solida base per il loro futuro professionale" spiega Paola Zini, direttrice dello Ied Torino. "La collaborazione con lo Ied affida a giovani avviati alla professione della fotografia l'occasione di raccontare l'importanza dell'intervento architettonico che ha dato vita alla quarta sede museale di Intesa Sanpaolo. Un progetto imponente di rigenerazione urbana, che ha consegnato a Torino un laboratorio aperto ai nuovi linguaggi dell'arte contemporanea e soprattutto un luogo di osservazione dell'attualità, pensato per capire meglio il mondo in cui viviamo e le trasformazioni" afferma Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo.

Guidati da Giulia Ticozzi, coordinatrice del Corso di Fotografia Ied Torino, e dai docenti Antonio La Grotta e Matteo Balduzzi, gli studenti, attraverso il proprio percorso di ricerca individuale e di lavoro sul campo, hanno portato alla luce diversi aspetti che raccontano il territorio e i suoi abitanti. (ANSA).