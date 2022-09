Mostre: 'Frammenti di sistema', Bruno de Angelis a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 SET - "Frammenti di sistema 2018-2022.

Autobiografia per immagini" di Bruno de Angelis è la nuova mostra allestita da oggi nella sede dell'Assemblea legislativa a Bologna. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, nella sede di viale Aldo Moro 50, fino al 27 settembre.

Vernici industriali martellate in modo da conferire un aspetto tridimensionale, sculture e installazioni sono il cuore dell'esposizione curata da Sandro Malossini, in collaborazione con Gloria Evangelisti, che offre uno sguardo più ampio sulla produzione artistica di de Angelis, apprezzatissimo pittore bolognese. "Ospitare iniziative come questa mostra evidenzia un nuovo modo di vivere i palazzi della politica", sottolinea l'Assemblea legislativa. "In questa mostra - spiega l'artista - ci sono tre momenti: uno architettonico, uno pittorico e uno scultoreo. Ci sono lavori per me particolarmente importanti espressi attraverso opere che rappresentano frammenti di vita".

"Questa esposizione - aggiunge Malossini - è frutto del lavoro artistico svolto tra il 2018 e il 2022, periodo in cui de Angelis ha proseguito la ricerca, iniziata nel 2015, che lo ha portato all'uso di materiali come cartone e lamiera".

L'ingresso è gratuito, rispettando le normative anti Covid.

