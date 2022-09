A Vicenza diario del viaggio di Antonio Pigafetta

(ANSA) - VENEZIA, 06 SET - Intesa Sanpaolo apre fino all'8 gennaio 2023 alle Gallerie d'Italia di Vicenza, a Palazzo Montanari, la mostra "Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. 'Non si farà mai più tal viaggio'", a cura di Valeria Cafà e Andrea Canova. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Vicenza, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e del Comitato Nazionale dedicato a Pigafetta, è realizzata in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla prima circumnavigazione del globo terrestre (1519-1522) guidata da Ferdinando Magellano e conclusa da Juan Sebastián Elcano, a cui partecipò il navigatore e scrittore vicentino. Attorno alla sue figura si è costituito il Comitato Nazionale per le celebrazioni, con l'approvazione del Ministero della cultura.

La mostra, nata dall'idea dell'Associazione Culturale "Pigafetta 500", ha come protagonista il manoscritto della Relazione del primo viaggio attorno al mondo, conservato nella Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, considerato il più antico testimone della versione originale redatta da Pigafetta.

Il documento è affiancato dalla carta nautica delle Indie e delle Molucche di Nuño Garcia de Toreno (1522), proveniente dai Musei Reali di Torino, da esemplari di cartografia del XV e XVI secolo, antichi volumi a stampa e opere selezionate dalle raccolte della Biblioteca civica Bertoliana, del Museo Diocesano di Vicenza, dalla Fondazione Musei Civici di Venezia e dai Musei Civici di Reggio Emilia. (ANSA).