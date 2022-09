A Fabriano ricomposto polittico della Crocifissione di Friburgo

(ANSA) - FABRIANO, 03 SET - Per la prima volta in mostra a Fabriano il Polittico ricomposto con al centro la Crocifissione di Friburgo del pittore Allegretto Nuzi (1315-1373).

L'inaugurazione oggi alla Pinacoteca civica 'B. Molajoli'. E questo grazie prima al ritrovamento e sequestro da parte del reparto operativo sezione antiquariato del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di due preziose tavole detenute illegalmente presso una collezione privata in Veneto, che studi successivi hanno permesso di attribuire al pittore fabrianese, raffiguranti Sant'Agnese e una Santa martire non individuata che fanno parte del Polittico della Crocifissione di Friburgo.

Ad annunciarlo, l'assessore alla Bellezza del Comune di Fabriano Maura Nataloni, insieme ai rappresentanti del Nucleo dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, e al sindaco Daniela Ghergo. "Le tavole laterali sono state ritrovate a seguito di un sequestro effettuato dai carabinieri del Tpc, che, grazie al generale Roberto Riccardi e al comandante Antonio Ammendola si sono adoperati per farci avere le tavole in tempi strettissimi. Le indicazioni più dettagliate sui tempi e modalità del sequestro non ci sono state fornite per ragioni di segreto istruttorio" ha detto Ghergo.

Il Polittico sarà in mostra fino al 16 ottobre presso la Pinacoteca Civica di Fabriano, secondo gli orari di apertura dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00. (ANSA).