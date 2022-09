Nari Ward a Milano con la Fondazione Trussardi

(ANSA) - MILANO, 02 SET - La fondazione Nicola Trussardi torna a Milano con il progetto Gilded Darkness (L'oscurità dorata) di Nari Ward, che sarà esposto dal 12 settembre al 16 ottobre negli spazi esterni e interni del Centro Balneare Romano, dove l'artista americano porterà opere inedite, realizzate per l'occasione, accanto a celebri sculture, installazioni e interventi ambientali.

Noto per le sue sculture e installazioni assemblate con materiali di recupero, Ward si è trasferito da giovane con la famiglia dalla Giamaica a New York, e dopo gli studi d'arte si è stabilito ad Harlem. Colpito dal proliferare di oggetti abbandonati nelle strade, ha cominciato a collezionarli e a manipolarli, dando vita a installazioni monumentali.

Ad aprire il progetto milanese, una delle sue opere più note, Amazing Grace: per questa grande installazione, Ward ha raccolto più di 300 passeggini abbandonati disponendoli in forma di scafo di nave. Al centro dell'esposizione si trovano alcune nuove produzioni, commissionate dalla Fondazione Nicola Trussardi, tra cui Emergence Pool, un intervento site-specific sulla piscina - elemento centrale del Centro Balneare, con la sua vasca rettangolare di 4000 metri quadrati - trasformata in una gigantesca distesa dorata composta da migliaia di coperte termiche galleggianti. Poco lontano un'enorme bandiera bianca issata su una gru rievoca immagini di nazionalismo, mentre dagli altoparlanti di Battleground Beacon si diffondono suoni e composizioni musicali realizzate in collaborazione con vari gruppi e individui milanesi. (ANSA).