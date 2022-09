Gallerie d'Italia Torino, ultimi giorni per visitare mostre

(ANSA) - TORINO, 01 SET - Torna domenica 4 ottobre l'appuntamento con l'entrata gratuita nei musei di Intesa Sanpaolo, in linea con l'iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l'accesso libero ai musei statali le prime domeniche del mese. In particolare alle Gallerie d'Italia Torino sono anche gli ultimi giorni per visitare le mostre che hanno inaugurato la nuova sede e che chiudono al pubblico proprio il 4 settembre: "La fragile meraviglia. Un viaggio nella natura che cambia", indagine del fotogiornalista Paolo Pellegrin sul rapporto tra l'uomo e il suo ambiente naturale curata da Walter Guadagnini con il contributo di Mario Calabresi e "Dalla guerra alla luna 1945-1969. Sguardi dall'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo", racconto in 80 scatti fotografici tratti dall'Archivio Publifoto dell'Italia che rinasce dalle macerie della Seconda Guerra mondiale e il boom degli anni '60 fino alla più grande conquista dell'uomo moderno, lo sbarco sulla luna, con la curatela di Giovanna Calvenzi e Aldo Grasso. Le Gallerie d'Italia Torino sono anche la sede dell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo - con circa 7 milioni di scatti realizzati dagli anni Trenta agli anni Novanta da una delle principali agenzie di fotogiornalismo italiane - ed espongono in al piano nobile, nelle sale auliche, una selezione di opere dalle collezioni del Gruppo tra cui il ciclo pittorico dell'antico Oratorio della Compagnia di San Paolo di proprietà della Banca. (ANSA).