'Anatomie squisite' di Avital riapre al pubblico

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 31 AGO - La mostra 'Anatomie squisite' di Yuval Avital riapre al pubblico al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia dal 2 settembre al 27 novembre: un viaggio inedito, realizzato dall'artista in dialogo con le collezioni dei Musei Civici e con diverse realtà artistiche e artigianali del territorio. 'Anatomie squisite' è la prima mostra in ordine di tempo, inaugurata il 9 giugno, nell'ambito del progetto 'Il Bestiario della Terra' del Reggio Parma Festival. Un universo di creature e creazioni che conducono il pubblico in un viaggio inedito lungo gli spazi dei Musei alla scoperta delle sue anatomie squisite.

Il cuore della mostra sono i 'Cadavres exquis', esseri ibridi, metà animali, metà umani o assemblaggi di più animali che spaventavano - ma in fondo affascinavano notevolmente - l'immaginario collettivo uscendo dal modello umano. L'artista dà voce al suo inconscio e alla sua immaginazione plasmando creature ibride e fantastiche dai colori spesso vivaci e contrastanti, a volte sospese nel vuoto, altre inserite in stranianti ambientazioni. I 'Cadavres exquis' non sono solo giochi d'arte "ma rappresentazioni della libertà e dell'inconscio, un flusso di coscienza iconografico della nostra visione del mondo".

La mostra monografica partecipativa è a cura di Alessandro Gazzotti e si sviluppa in dialogo con la Collezione Spallanzani.

(ANSA).