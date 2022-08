Tra magia e geometria, la Pittura di Francesco Casorati

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - La mostra di Francesco Casorati 'Tra magia e geometria', a Palazzo Lomellini a Carmagnola (vernissage venerdì 2 settembre alle 18,30, aperta al pubblico fino al 13 novembre) ripercorre attraverso una trentina di opere, le tappe più significative della lunga carriera dell'artista. Quattro "focus" principali dedicati per scelta solo alle opere pittoriche selezionate per il loro significato emblematico dalla curatrice Elena Pontiggia, che, nel saggio introduttivo al catalogo, sottolinea il carattere originale del percorso artistico di Francesco Casorati, figlio di Felice Casorati, uno dei maggiori artisti del secolo e di Daphne Maugham, pittrice e nipote del famoso romanziere Somerset Maugham.

Nella prima sala sono esposte le opere degli anni '50, come la visionaria "Torre di Babele" del 1952, metafora della guerra, dell'incapacità degli uomini di comprendersi, dipinta da Francesco Casorati appena diciottenne. Nella seconda sala il periodo successivo caratterizzato dal colore blu, il colore della lontananza e del sogno, tra cui emerge "il Grande Passero", opera del 1968. La mostra prosegue al secondo piano con la sala dedicata a una serie di opere dipinte ad acrilico dove i soggetti vengono raffreddati e sospesi come in "Labirinto di carta" del 1984, e infine nell'ultima sala la produzione più recente caratterizzata dal ritorno alla pittura a olio, come il poetico "Sette barche e tre pesci" del 2010.

"La mostra nasce da un'idea del professor Riccardo Cordero e dalla collaborazione dell'assessorato alla Cultura con l'Archivio della famiglia Casorati. Il risultato è una mostra antologica, che accompagna il visitatore in un'atmosfera emozionante e fiabesca, alla scoperta del singolare percorso artistico di un grande maestro. Un'esperienza che tende a dialogare con un pubblico di variegata sensibilità" sottolineano il sindaco Ivana Gaveglio e l'assessore Alessandro Cammarata.

(ANSA).