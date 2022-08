All'asta la raccolta di Paul Allen, previsioni record

(ANSA) - NEW YORK, 26 AGO - Da Botticelli a Renoir, da Canaletto a Lichtenstein, da Klimt a David Hockney, passando per un Cezanne che potrebbe entrare nel club rarefatto dei dipinti da oltre cento milioni di dollari. Christie's metterà all'asta a novembre la collezione del co-fondatore di Microsoft Paul Allen con attese da record: oltre un miliardo di dollari.

Allen è morto nel 2018 a 65 anni e la sua raccolta comprende 150 opere datate su un arco di 500 anni. Se le stime della vigilia saranno rispettate sara' l'incasso piu' alto mai registrato all'asta per una singola collezione dopo che lo scorso maggio Sotheby's ha finito di liquidare al migliore offerente quadri e statue degli ex coniugi Macklowe per 992 milioni di dollari, ben oltre gli 885 milioni derivanti dalla vendita, nel 2018 sempre da Christie's, dei contenuti delle case di David e Peggy Rockefeller. Nel caso di Allen tutti i proventi saranno destinati a iniziative filantropiche indicate dal defunto miliardario. "E' un importante evento per il mercato dell'arte", ha detto Guillaume Cerutti, il Ceo di Christie's. Tra i pezzi forti della raccolta ci sara' un acrilico su carta di Jasper Johns "Small False Start" del 1960 stimato oltre 50 milioni, mentre la "Montagna Sante-Victoire" di Cezanne del 1888-1890 potrebbe ricavare piu' del doppio. Ci sono anche parecchi quadri di maestri del Rinascimento e del Barocco, secondo le prime informazioni fatte trapelare da Christie's.

Allen, un appassionato collezionista, aveva condiviso più volte le opere della sua raccolta attraverso prestiti anonimi ai maggiori musei del mondo. Aveva inoltre organizzato una mostra "Seeing Nature" nel 2016 che aveva fatto il giro degli Stati Uniti con 39 importanti vedute di paesaggi: "Sai che queste opere ti sopravvivranno. Che tu ne sei soltanto il custode", aveva detto all'epoca in una intervista. (ANSA).