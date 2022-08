A Baronissi torna Visionnaire22, rassegna dell'audiovisivo

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Dal 25 agosto al 18 settembre torna "Visionnaire22", la rassegna dell'audiovisivo nata dalla sinergia tra il Museo FRaC (Fondo Regionale d'Arte Contemporanea)-Baronissi e l'associazione Tutti Suonati, con il patrocinio e il contributo del comune di Baronissi, nel Salernitano. La direzione artistica è di Andrea Avagliano e la consulenza cinematografica di Massimiliano Palmese.

Il museo di arte contemporanea FRaC-Baronissi, situato nell'antico convento francescano, con la splendida Terrazza degli Aranci location degli eventi, si trasformerà in un luogo di "visioni per visionari", con narrazioni di storie di artisti e vite eccezionali attraverso i linguaggi del cinema documentario e del teatro. Il filo conduttore sarà la musica.

La seconda edizione di "Visionnaire22" inizierà giovedì 25 con un omaggio ad Ennio Morricone da parte del maestro Aurelio Canonici. Il direttore d'orchestra e compositore di fama internazionale terrà una lezione-concerto durante la quale racconterà la musica di Morricone svelandone segreti e peculiarità.

Ma anche il secondo appuntamento della rassegna, previsto per domenica 28 agosto, terrà accesa l'attenzione sul grande musicista romano scomparso tre anni fa. Dalle ore 19.30, con ingresso libero, verrà infatti proiettato "Ennio", film documentario di Giuseppe Tornatore già premiato ai Nastri d'Argento 2022 e ai David di Donatello 2022. Ospite d'onore l'attrice Susy Del Giudice, mentre il talk sul documentario biografico sarà introdotto da Peppe D'Antonio, direttore del festival Linea d'Ombra.

Il calendario delle proiezioni, e conseguenti dibattiti, prosegue giovedì 1 settembre con "De Andrè#De Andrè - Storia di un impiegato", ospite la regista Roberta Lena; venerdì 2 settembre con "La Nuova Scuola Genovese" di Yvan Dellacasa e Paolo Fossati; giovedì 8 settembre con "Giovanna. Storie di una voce", ospite la regista Chiara Ronchini; domenica 11 settembre con "Senza Fine" di Elisa Fuksas; giovedì 15 settembre con "Via con Me", ospite il regista Giorgio Verdelli, con Pasquale Scialò che presenterà i libri "Paolo Conte" (Sperling & Kupfer) e "Storia della canzone napoletana vol.II" (Neri pozza). Venerdì 16 settembre omaggio a Pier Paolo Pasolini con "La giaguara-inseguendo Laura Betti e Pasolini", di e con Elena Bucci, mentre Renzo Paris presenterà il libro "Pasolini Moravia" (Einaudi). Domenica 18 settembre consegna del Premio alla cariera all'attrice napoletana Marina Confalone.

"La rassegna - dichiara il direttore artistico Andrea Avagliano - intende sperimentare nuove contaminazioni tra linguaggi espressivi" e "dopo il felice esordio della prima edizione, continua la sua avventura con una particolare attenzione al cinema documentario, con tema conduttore la musica". Il FRaC, dice "con soddisfazione" il direttore del museo, Massimo Bignardi, si conferma "quale luogo di sperimentazioni e d'incontri dei linguaggi creativi contemporanei. Grazie a Visionnaire continuiamo un percorso artistico multidisciplinare". Soddisfatto anche il sindaco Gianfranco Valiante secondo cui Baronissi "è ormai luogo di eccellenza della cultura e dell'arte". (ANSA).