Arte: Brian Eno in Trentino per inaugurare le sue opere

(ANSA) - TRENTO, 12 AGO - Venerdì 19 agosto l'artista e produttore Brian Eno sarà a Trento per inaugurare "Three installations for Buonconsiglio" e "77 Million Paintings for Beseno", le istallazioni multimediali realizzate negli spazi storici del Castello del Buonconsiglio e di Castel Beseno nell'ambito del progetto "Brian Eno x Trentino". Three installations for Buonconsiglio sarà svelata per la prima volta al pubblico durante la cerimonia d'inaugurazione, alla presenza dell'artista, mentre "77 Million Paintings for Beseno" sarà invece accesa e presentata a Castel Beseno alle ore 21. Il progetto inedito "Brian Eno x Trentino", voluto dalla Provincia autonoma di Trento, è organizzato dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, con la collaborazione del Castello del Buonconsiglio e di Trentino Marketing e la produzione di Alessandro Albertini e Giuseppe Putignani, animerà la città di Trento fino a novembre. (ANSA).