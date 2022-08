Ferragosto: a Firenze aperti Galleria Accademia e San Marco

(ANSA) - FIRENZE, 10 AGO - La Galleria dell'Accademia di Firenze, il Museo archeologico nazionale, il museo di San Marco e il giardino di Boboli sono alcuni dei siti culturali che saranno aperti al pubblico per Ferragosto.

Tra gli altri musei del capoluogo toscano visitabili il 15 agosto ci sono il Giardino della Villa medicea di Castello, il Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi e quello di Sant'Apollonia e il parco di villa Il Ventaglio. In provincia di Firenze, a Cerreto Guidi, saranno aperti la Villa medicea e il Museo storico della caccia e del territorio edificata nel 1556 per iniziativa di Cosimo I.

Ad Arezzo e provincia visitabili il Museo di Casa Vasari, la Basilica di San Francesco, il Museo archeologico nazionale 'Gaio Cilnio Mecenate' con l'Anfiteatro romano e il Museo delle Arti e tradizioni popolari dell'alta valle del Tevere - Palazzo Taglieschi con visite guidate. Nella provincia di Grosseto aperte le aree archeologiche di Vetulonia, con le visite guidate al tumulo della Pietrera e alla tomba del Diavolino, mentre a Lucca sarà aperta Villa Guinigi e a Pisa il Museo nazionale di San Matteo, uno dei musei più importanti d'Europa in tema di arte medievale. La Certosa di Calci (Pisa) accoglierà il pubblico con visite guidate, mentre a Pistoia si potrà attraversare la Fortezza di Santa Barbara. Aperto a Portoferraio, all'isola d'Elba (Livorno), il Museo nazionale delle residenze napoleoniche. (ANSA).