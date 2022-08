'PhMuseum Days', 15 mostre al festival di fotografia a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 05 AGO - Dal 23 settembre al 2 ottobre si svolgerà a Bologna la seconda edizione dei 'PhMuseum Days - Festival Internazionale di Fotografia'. Il programma prevede 13 mostre individuali e due collettive di artisti riconosciuti a livello internazionale come Marcelo Brodsky, Arvida Byström e Sara Peter & Tobias, che saranno 'live' per presentazioni e visite guidate. Il 24 settembre sarà la giornata delle letture portfolio, mentre dal 23 al 25 settembre si terrà il workshop con l'artista Salvatore Vitale.

Il tema scelto è 'Today Is Yesterday's Tomorrow', un'occasione per riflettere sul potere delle azioni e sulla relazione fra passato, presente e futuro. L'evento si terrà allo Spazio Bianco di DumBo, un padiglione post-industriale di 1600 metri quadrati che ospiterà mostre, presentazioni, uno spazio dedicato all'editoria fotografica e una zona relax all'aperto.

L'evento è organizzato da PhMuseum, piattaforma che promuove autori e fotografia contemporanea dal 2012. Info e programma completo su phmuseumdays.it. (ANSA).