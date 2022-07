I Macchiaioli in mostra a Palazzo Blu a Pisa

(ANSA) - PISA, 29 LUG - Sarà dedicata ai Macchiaioli la grande mostra autunnale di Palazzo di Blu di Pisa, in programma dall'8 ottobre al 26 febbraio prossimi. Prodotta e organizzata da Fondazione Palazzo Blu e MondoMostre, con il contributo di Fondazione Pisa, a cura di Francesca Dini, l'esposizione 'I Macchiaioli', ripercorre l'evoluzione e insieme rivoluzione dei Macchiaioli, che hanno dato vita a una delle più originali avanguardie nell'Europa della seconda metà del XIX secolo.

L'esposizione raccoglie oltre 130 opere, per lo più provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da musei come le Gallerie degli Uffizi, il Museo della Scienza e della tecnica di Milano, la Galleria d'arte moderna di Genova e la Galleria Nazionale d'arte Moderna di Roma. Il movimento dei Macchiaioli, si spiega da Palazzo Blu, è diventato popolare, arrivando a un pubblico più vasto, "oltre 50 anni fa grazie all'ormai storica mostra di Forte Belvedere a Firenze: sulla loro arte molto si è detto e rappresentato, senza mai però riuscire a restituire appieno quella visibilità internazionale che spetta loro, soprattutto perché la competizione con l'Impressionismo francese". Il termine che rappresenta il movimento artistico, si ricorda, fu coniato nel 1862 da un recensore della Gazzetta del Popolo, che così definì quei pittori che intorno al 1855 avevano dato origine a un rinnovamento in chiave antiaccademica della pittura italiana in senso realista. L'accezione era dispregiativa e giocava su un particolare doppio senso: darsi alla macchia (agire furtivamente, illegalmente). L'esposizione a Palazzo Blu, articolata in 11 sezioni, racconta l'avventura di un gruppo di giovani pittori progressisti, toscani e non, che prendendo le distanze dall'istituzione accademica nella quale si sono formati in breve tempo scrissero "una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell'arte non solo italiana". (ANSA).