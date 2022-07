Restauri, visibili otto facciate interne del Battistero Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - Tornano visibili, dopo il restauro iniziato nel 2017 (e interrotto più volte per il Covid), le otto facciate interne del Battistero di Firenze. Liberati dagli ultimi ponteggi, risplendono con la ritrovata cromia i mosaici parietali e quelli che rivestono la volta e l'arco dell'abside.

L'intervento ha interessato le pareti di marmo bianco, verde di Prato e mosaici, ma anche la struttura, l'architettura e la decorazione musiva. Numerose, spiega l'Opera di Santa Maria del Fiore, le scoperte emerse durante il restauro: dalla tecnica impiegata nei mosaici parietali, un vero e proprio unicum, alle tracce di foglia d'oro su uno dei capitelli dei matronei, che potrebbe indicare come in origine fossero anch'essi dorati. In autunno, si spiega ancora, inizierà il montaggio del cantiere per il restauro dei circa 1.200 metri quadrati di mosaici della cupola del Battistero che durerà alcuni anni. (ANSA).