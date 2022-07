Edward Spitz, personaggi dei fumetti paladini dell'ambiente

(ANSA) - ARZACHENA, 27 LUG - I personaggi dei fumetti diventano ambasciatori di sostenibilità nelle opere di Edward Spitz. Il segno creativo dell'artista senza volto trasforma personaggi come Topolino, Paperino, Minnie, Paperone e tanti altri, in icone pop contemporanee, paladini dell'ambiente. È la prima volta che le sue tele arrivano in Sardegna. Dal 28 luglio al 4 settembre una ventina di lavori saranno esposti all'interno del Grand Hotel a Poltu Quatu, il borgo turistico tra Baia Sardinia e Porto Cervo, alle porte della Costa Smeralda.

L'ingresso è gratuito.

Dopo il successo in prestigiosi spazi come Clarendon di Londra, Sconci Gallery di Dubai, Corridor Contemporary Art di Tel Aviv, ora il o la misterioso/a artista ha creato, in un omaggio all'Isola, la sua "Exhibition Sardinia Collection 2022": una ventina di quadri realizzati con diverse tecniche sul tema della salvaguardia e sostenibilità ambientale.

"In questo senso il velo di mistero che avvolge l'artista ha una chiave di lettura unica: in un'era in cui l'immagine e l'estetica sono la priorità, scegliere di rimanere nell'anonimato senza volto, e di far parlare le opere al posto della persona, è sicuramente una scelta rivoluzionaria", si legge nella scheda della mostra. Le pagine di originali fumetti d'epoca costituiscono lo sfondo dell'opera, a cui l'artista sovrappone delle icone e degli elementi dipinti a mano, sigillati per sempre nella tela da uno spesso strato di resina, in un risultato che fonde pop art e street art. (ANSA).