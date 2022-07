Compagnia San Paolo, concorso per il 'nuovo' Museo Egizio

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - La Fondazione Compagnia di San Paolo, nell'ambito della collaborazione con la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, indice un concorso per acquisire progetti che consentano l'ampliamento e il rinnovamento della corte interna del Palazzo del Collegio dei Nobili con la riorganizzazione degli spazi in vista delle celebrazioni del bicentenario del Museo Egizio nel 2024. Il concorso è stato pubblicato sulla piattaforma Concorrimi dell'ordine degli architetti di Milano. "In linea con il nostro piano strategico che prevede forme di supporto anche alternative al grant making, la collaborazione con il Museo Egizio si serve dello strumento del 'mecenatismo tecnico', che consente di mettere al servizio del territorio le competenze maturate nel nostro gruppo" spiega Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo. "Consapevoli che per offrire al pubblico e agli studiosi una visione più moderna del Museo e dell'archeologia serva attrarre i migliori talenti internazionali, l'Egizio si pone obiettivi sempre più alti nel campo della ricerca, dell'accessibilità e dell'inclusione. E proprio in questa direzione va il progetto della copertura della corte barocca, che si trasformerà in una nuova agorà accessibile gratuitamente a tutti. Con un progetto a cavallo tra archeologia, botanica e digitalizzazione, porteremo il paesaggio del Nilo nel centro di Torino, nella corte e poi nell'ipogeo del Museo dove i visitatori grazie alle moderne tecnologie digitali si ritroveranno letteralmente immersi nell'antichità e nella storia", sottolineano la presidente e il direttore del Museo Egizio, Evelina Christillin e Christian Greco. (ANSA).