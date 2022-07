Cattedrale di Ferrara torna accessibile con percorso mostra

(ANSA) - FERRARA, 27 LUG - La Cattedrale di Ferrara tornerà ad essere almeno parzialmente accessibile tra fine settembre e l'inizio di ottobre con un percorso espositivo interno dedicato ai recenti lavori di restauro e alle scoperte effettuate nei pilastri settecenteschi. Il progetto riaprirà di fatto le porte del Duomo a un'accessibilità ai suoi spazi che, in concomitanza con la prosecuzione del cantiere, ha la volontà di essere via via più ampia.

La cattedrale da tre anni è chiusa e con questa mostra dedicata proprio a 'Il cantiere della Cattedrale' sarà possibile una riapertura almeno parziale", commenta l'arcivescovo Gian Carlo Perego. L'esposizione illustrerà le principali attività di recupero e restauro dei pilastri settecenteschi interni all'edificio sotto l'aspetto strutturale e artistico. Sarà poi possibile ammirare la scoperta dei capitelli medioevali, resa possibile dagli interventi di pulitura e restauro, che verranno documentati attraverso totem che, collegati ai cellulari, offriranno la possibilità di una visione in 3D. Un audiovisivo della durata di circa 15 minuti accoglierà i visitatori all'ingresso della mostra e contestualizzerà la Cattedrale nel tessuto urbano di Ferrara. In mostra saranno presenti anche quattro busti bronzei in terracotta realizzati dallo scultore Alfonso Lombardi nel 1497 nel segno di Raffaello.

Nelle prossime settimane l'amministrazione comunale si attiverà per coinvolgere le guide e le associazioni turistiche di Ferrara, "poiché l'accessibilità al Duomo e a questa mostra - dice il sindaco Alan Fabbri - sarà un richiamo ulteriore per turisti e visitatori". (ANSA).