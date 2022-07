Camera, incontro finale Masterclass con Icp New York

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Sta per concludersi la settima edizione della Masterclass in Visual Storytelling realizzata da Camera - Centro Italiano per la Fotografia e da Icp - International Center of Photography di New York, grazie al sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. Dopo due edizioni tenutesi online a causa della pandemia, quest'anno 17 studenti provenienti da diversi Paesi del mondo (Italia, Austria, Libano, Filippine e Ucraina) hanno raggiunto Torino per approfondire, sperimentare e creare nuovi mondi visivi, grazie a lezioni frontali ed esercitazioni sul campo.

Nel gruppo di lavoro anche Yana Sidach, giovane fotografa ucraina (classe 1995) arrivata da Leopoli grazie ad una borsa di studio nata dalla collaborazione tra Camera e l'Odessa Photo Days Festival. Guidati per tutto il mese di luglio da docenti e fotografi professionisti quali Karen Marshall, Saul Metnick, Andrew Lichtenstein, Gaia Squarci e Alessandro Ghirelli, i partecipanti hanno avuto l'occasione di creare visual stories significative e d'impatto, attraverso la riflessione critica e il perfezionamento delle abilità tecniche ed editoriali.

Venerdì 29 luglio alle 18.30 l'esperienza della Summer Masterclass si concluderà con un incontro finale, in cui gli studenti presenteranno pubblicamente i progetti ideati e realizzati nel corso delle quattro settimane di studio e lavoro.

(ANSA).