Al Colosseo debutta il nuovo Baby Pit Stop Unicef

(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Colori pastello e accessori dedicati.

Qualche piccolo giocattolo. E poi comode poltrone, lavabo, fasciatoi. C'è proprio tutto quello che serve. Da oggi anche il Colosseo ha il suo Baby Pit Stop, spazio tutto riservato alle famiglie dove le neo-mamme possono allattare in serenità e (anche i papà) cambiare un pannolino durante il percorso di visita.

Promosso dall'Unicef lo spazio, composto di due ambienti al secondo livello, e allestito con il sostegno di Ikea Roma che ha donato gli arredi, "è un nuovo tassello nei nostri obiettivi strategici: accoglienza, accessibilità, sicurezza ed educazione alla bellezza.", racconta all'ANSA la direttrice generale del Parco Archeologico Alfonsina Russo. "I turisti sono tornati - dice - ed è un valore aggiunto, perché offriamo anche una maggiore accoglienza, soprattutto alle mamme". "Questa iniziativa rientra in un progetto nazionale che seguiamo da tanti anni per facilitare la pratica dell'allattamento al seno - spiega il direttore generale dell'Unicef Italia, Paolo Rozera - Ne abbiamo realizzati più di 900, anche agli Uffizi a Firenze e ai Musei Civici di Venezia".

Prima mamma invitata a provare il nuovo Baby Pit Stop questa mattina, una turista argentina di trent'anni, Consuelo, con la sua bimba di un anno. "Non stupita del nostro invito - sorride la Russo - ma visibilmente contenta". (ANSA).